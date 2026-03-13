Fête de l’Indépendance 2026 : Bassirou Diomaye Faye insiste sur la communion et la cohésion sociale pour le 4 avril à Thiès

À l’occasion du Conseil des ministres du 18 mars 2026, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur l’importance de la célébration de la fête de l’Indépendance.

Il a rappelé que cette journée constitue un moment fort de rassemblement, marqué par la paix, la solidarité et le vivre-ensemble. Selon lui, cet événement doit également encourager un engagement collectif en faveur d’un Sénégal souverain, équitable et tourné vers le développement.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale, l’État de droit ainsi que la participation active des citoyens, notamment les jeunes et les forces de défense et de sécurité.

Dans cette dynamique, le Sénégal célébrera le 4 avril 2026 le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le président présidera le défilé civil et militaire prévu à Thiès, en présence des différentes institutions.

À cette occasion, il a demandé au gouvernement de veiller à la bonne organisation des festivités sur l’ensemble du territoire, en impliquant les populations, les élèves et toutes les composantes de la nation.



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