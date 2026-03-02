Fass Mbao : un boucher arrêté à l’aube, ses complices dans la nature

Les faits se sont déroulés vers 4 heures du matin. Deux individus auraient dérobé un bœuf de robe noire au foirail de Sicap Mbao avant d’être repérés par des vigiles. Alertée, une équipe de policiers en civil s’est immédiatement lancée à leur poursuite.





Acculés, les voleurs ont abandonné l’animal sur un terrain de football avant de disparaître dans les ruelles obscures du quartier. Mais l’opération ne s’est pas arrêtée là. En ratissant la zone, les forces de l’ordre sont tombées sur une scène troublante : un boucher, identifié comme Pape Nd., en train de dépecer un autre bœuf en pleine rue, avec l’aide d’un complice qui a réussi à prendre la fuite.





Interpellé sur-le-champ, le suspect a tenté de justifier la provenance de la bête. Toutefois, l’exploitation de ses téléphones portables aurait révélé plusieurs échanges compromettants avec les voleurs en fuite, laissant présumer une entente pour l’écoulement d’animaux volés.





Déjà connu pour des faits de violence, Pape Nd. a été déféré devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit en réunion et abattage clandestin.





La carcasse saisie a été détruite par les services sanitaires, tandis que le bœuf volé a été restitué à son propriétaire. Quant aux complices identifiés, ils sont activement recherchés par les enquêteurs.





Une affaire qui relance la question du vol de bétail en zone urbaine et périurbaine, un phénomène qui inquiète de plus en plus les éleveurs et commerçants de la banlieue dakaroise.

