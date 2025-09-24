Menu
Fallou Bar Soutient les Élèves de Ndieyene Sirah avec des Fournitures Scolaires


Rédigé le Dimanche 12 Octobre 2025 à 21:27 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans un geste de solidarité et de soutien à l’éducation, Fallou Bar a récemment organisé une distribution de fournitures scolaires pour les élèves de Ndieyene Sirah. Cette initiative, saluée par les parents et enseignants, vise à encourager les enfants à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions et à alléger le fardeau des familles.


Au cours de cette distribution, les élèves ont reçu cahiers, stylos, crayons, gommes et sacs d’école, des outils essentiels pour leur réussite scolaire. Pour de nombreux enfants, ces fournitures représentent un soutien précieux, leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs cours sans se soucier du manque de matériel.

Les parents présents ont exprimé leur gratitude :
"Nous remercions Fallou Bar pour cette action. Cela montre qu’il y a des personnes qui pensent à nos enfants et à leur avenir."

Fallou Bar a lui-même pris la parole pour encourager les élèves :
"Investir dans l’éducation de nos enfants, c’est investir dans l’avenir de notre communauté. J’invite chaque élève à travailler avec sérieux et détermination afin de réaliser ses rêves."

Cette action s’inscrit dans une démarche plus large de soutien à l’éducation et au développement communautaire. Selon les responsables locaux, de telles initiatives contribuent non seulement à améliorer les conditions d’apprentissage, mais renforcent également le lien social au sein du quartier et sensibilisent chacun à l’importance de l’école.

La communauté de Ndieyene Sirah espère que d’autres personnalités et acteurs locaux suivront cet exemple, afin que chaque enfant puisse bénéficier des conditions nécessaires pour réussir sa scolarité.




Lat Soukabé Fall

