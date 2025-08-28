FSF : le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

La commission de recours en matière électorale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a rejeté la demande de Mady Touré visant l’annulation du scrutin de l’assemblée générale élective du 2 août dernier.



Le président de Génération Foot, candidat malheureux à la présidence de la FSF, avait introduit un recours demandant l’annulation de l’élection et du procès-verbal, ainsi que des sanctions contre certains membres soupçonnés de corruption. Il avait notamment produit des enregistrements audio, vidéo et des actes extra-judiciaires pour appuyer sa requête.



Dans son procès-verbal n°17 rendu public vendredi, la commission a jugé le recours “irrecevable” pour défaut d’ouverture de la voie ordinaire en appel, conformément aux articles 8, 12, 13, 15, 21 et 24 du code électoral de la fédération.



Une élection validée

La commission électorale de la FSF avait déjà transmis aux autorités étatiques le procès-verbal final de l’assemblée générale. Celle-ci s’est tenue le 2 août 2025 au CICAD de Diamniadio, avec la participation de 391 mandataires sur 453 inscrits.



Au premier tour du scrutin, Abdoulaye Fall a recueilli 300 voix sur 509 suffrages valablement exprimés, contre 116 pour Mady Touré et 92 pour Augustin Emmanuel Senghor.

Au second tour, sur 352 votes exprimés, Abdoulaye Fall a largement dominé avec 322 voix contre 30 pour Mady Touré.



Il a ainsi été élu président de la FSF pour un mandat de quatre ans.



