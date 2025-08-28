FSF : Abdoulaye Fall promet de meilleures conditions pour les Lions





Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a réaffirmé sa volonté de renforcer les conditions de vie et de travail de l’équipe nationale afin de maintenir son standing.



« Soyez rassurés, nous ferons tout pour améliorer les conditions. Nous serons à votre écoute », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la cellule de communication de la FSF.



Mercredi soir, Abdoulaye Fall a rendu visite aux Lions à l’hôtel Radisson de Diamniadio, après avoir assisté plus tôt à leur séance d’entraînement au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade. Il a officiellement pris ses fonctions mardi, lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur, Maître Augustin Senghor.



Le nouveau patron du football sénégalais a assuré que la Fédération a le devoir de mettre l’équipe nationale dans les meilleures dispositions. Il a par ailleurs indiqué avoir saisi le Trésor public afin d’anticiper le paiement des primes des joueurs.



De son côté, le capitaine Kalidou Koulibaly a rappelé que les joueurs et la FSF partagent un même objectif : réussir la Coupe d’Afrique des nations au Maroc et décrocher la qualification pour la Coupe du monde 2026. « Tout le monde est motivé. L’essentiel est de travailler ensemble pour maintenir le Sénégal au sommet en Afrique et progresser sur la scène mondiale », a-t-il souligné.



Les Lions se préparent actuellement pour leurs deux prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026 : face au Soudan, vendredi, au stade Abdoulaye Wade, puis à Kinshasa.

