Ettu Ndioba : 4ᵉ édition de la randonnée pédestre à Grand Thiès aujourd’hui, hommage à Alioune Badara Yade

Ce samedi 15 novembre 2025, la ville de Grand Thiès s’anime pour accueillir la 4ᵉ édition de la randonnée pédestre “Ettu Ndioba”, un rendez-vous sportif et citoyen devenu un événement incontournable pour les amateurs de marche et de plein air. Chaque année, cette initiative attire des participants de tous âges, venus partager un moment de convivialité et promouvoir un mode de vie sain à travers l’activité physique.



Cette édition est particulièrement spéciale, puisqu’elle est dédiée à Alioune Badara Yade, une personnalité locale qui s’est distinguée par son engagement social et ses actions pour le développement de la communauté.

En rendant hommage à Habib Ndiaye et Sidy Dieye Ba, les organisateurs souhaitent non seulement célébrer leurs mémoires, mais aussi inspirer les jeunes générations à s’investir pour le bien-être collectif et la solidarité locale.



L’événement est orchestré par l’association Ettu Ndioba, sous la présidence de M. Latouff, qui supervise toutes les activités et la programmation annuelle. L’association prévoit d’ailleurs une assemblée générale en décembre, afin de faire le point sur les réalisations de l’année et planifier les prochaines initiatives, notamment les cours de vacances pour enfants et les opérations de circoncision prévues dans le cadre de ses actions sociales et éducatives.



Au programme de la randonnée, les participants auront l’opportunité de découvrir les paysages pittoresques de Grand Thiès, de partager des moments de rencontre et de convivialité, et de renforcer les liens sociaux entre les habitants. L’événement est ouvert à tous, qu’il s’agisse de marcheurs occasionnels, de familles ou de sportifs confirmés, offrant ainsi une activité inclusive et accessible.



Les organisateurs tiennent également à exprimer leur gratitude à Habib Vitain, dont le soutien constant et l’engagement dans la réussite de l’événement ont été déterminants. Sa contribution a permis de mobiliser les ressources nécessaires et d’assurer une organisation fluide, faisant de cette randonnée un véritable succès.

