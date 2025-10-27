Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

États-Unis: l'élue trumpiste Marjorie Taylor Greene s'est «égarée» selon le président américain


Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025 à 17:28 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Aux États-Unis, il y a de l'eau dans le gaz au sein du camp MAGA (« Make America Great Again »). Marjorie Taylor Greene, figure de l'aile la plus radicale du camp républicain et alliée de la première heure de Donald Trump, prend depuis quelques mois des positions s'écartant de celles du locataire de la Maison Blanche. Dernier exemple en date : un commentaire posté sur X, lundi 11 novembre, reprochant au président américain de recevoir son homologue syrien Ahmed al-Charaa plutôt que de se concentrer sur la politique intérieure. Des critiques, qui n'ont pas manqué de faire réagir Donald Trump.


États-Unis: l'élue trumpiste Marjorie Taylor Greene s'est «égarée» selon le président américain
Aux États-Unis, le président américain a jugé lundi 11 novembre que Marjorie Taylor Greene s'était « égarée ». « Je ne sais pas ce qui arrive à Marjorie, c'est une femme bien. Je pense qu'elle s'est égarée », a réagi le président américain, interrogé dans le Bureau ovale à propos d'un commentaire fait par l'élue de Géorgie (sud-est).

Sur X, Marjorie Taylor Greene avait écrit : « Je voudrais qu’il y ait des réunions incessantes à la Maison Blanche sur la politique intérieure, pas sur la politique étrangère avec des dirigeants étrangers », en référence à la visite du président syrien.

Marjorie Taylor Greene se serait-elle égarée comme le considère Donald Trump ? Habituée des podcasts les plus agressifs du mouvement MAGA, l'élue de Géorgie a été invitée ces derniers jours sur les plateaux d'émissions beaucoup plus traditionnels, comme ABC ou CNN. 

Elle y appelle les républicains à accorder davantage d’importance au pouvoir d’achat de la classe moyenne et moins aux affaires étrangères. « Je pense que la politique intérieure devrait être la préoccupation principale du président et des républicains qui contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat », déclarait-elle sur CNN.

Ces critiques interviennent alors que les républicains ont subi de cuisantes défaites lors d’élections locales la semaine dernière, marquées par le mécontentement d’Américains confrontés à une vie toujours chère. Et les élections de mi-mandat approchent : elles auront lieu dans moins d’un an.

Donald Trump défend sa vision : « America First »,
Mais pour Donald Trump, la promesse de l'America First sur laquelle il a été élu dépasse les frontières des États-Unis. « Je dois considérer les choses de façon internationale et pas seulement locale. C'est facile de dire : "Ne vous souciez pas du monde", mais le monde est en train de devenir notre principal client ».

Marjorie Taylor Greene n'en est pas à ses premiers propos dissonants. Ce qui conduit la presse américaine à spéculer sur les possibles ambitions présidentielles de l'élue républicaine.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Opération de sécurisation sur la Petite-Côte : 113 personnes interpellées à Saly, Ngaparou et Somone

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
Opération de sécurisation sur la Petite-Côte : 113 personnes interpellées à Saly, Ngaparou et Somone
Une opération conjointe Police–Gendarmerie menée sur la Petite-Côte a permis d’interpeller 113 personnes et de mettre plusieurs véhicules en fourrière.   Une vaste opération de sécurisation a...

Cambriolage spectaculaire à Ourossogui : plus de 17 millions de FCFA de téléphones emportés

Lat Soukabé Fall - 11/11/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage spectaculaire à Ourossogui : plus de 17 millions de FCFA de téléphones emportés
Un important cambriolage a secoué la ville d’Ourossogui, dans le département de Matam, dans la nuit du lundi 10 novembre 2025. Des individus non identifiés ont pris pour cible un magasin de vente de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags