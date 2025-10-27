Menu
États-Unis: fin du «shutdown», la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire du pays


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 12:32 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après le vote de la Chambre des représentants par 222 voix contre 209, Donald Trump a signé la loi mettant fin au «shutdown» dans le bureau ovale après plus de 40 jours de blocage. C'est l'épilogue de la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des États-Unis.


Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir la loi mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire jamais connue par les États-Unis, soit 43 jours.

Il aurait pu en faire une minute d’unité nationale, mais ce n’est pas le style de la maison, souligne notre correspondant à Washington, Vincent Souriau. Au moment de signer, sous les acclamations des plus hauts cadres républicains, Donald Trump enfonce le clou. Si nous en sommes arrivés là, c’est à cause des démocrates, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, nous faisons passer un message très clair : nous ne céderons jamais au chantage… Car c’est de ça qu’il s’agissait ! Et ce que je veux dire au peuple américain, c’est de ne pas oublier ça lorsque nous arriverons aux élections de mi-mandat : n’oubliez pas ce qu’ils ont fait à notre pays ! »

Six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle
Après l'adoption lundi 10 novembre par le Sénat, la Chambre des représentants a approuvé la proposition de loi budgétaire avec 222 voix pour et 209 contre. Seuls six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle, tandis que deux républicains ont exprimé leur désaccord.

Le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, s'était félicité avant le vote de la fin à venir de ce « long cauchemar national ». Plus tard, il a fustigé le blocage de l'opposition démocrate depuis six semaines. « Ils savaient que ça entraînerait des souffrances, et ils l'ont fait quand même. La manœuvre dans son ensemble était inutile, elle était injuste, et elle était cruelle », a déclaré le « speaker » depuis l'hémicycle.

Après plus de 40 jours d'impasse budgétaire, une poignée de sénateurs démocrates avaient fini par rendre les armes lundi en approuvant avec leurs collègues républicains une nouvelle proposition de loi, qui étend le budget précédent jusqu'à fin janvier. Le texte laisse en revanche dans le flou la prolongation de subventions pour « Obamacare », l'assurance santé de ménages aux revenus modestes, au grand dam de la base et de nombreux élus démocrates.

Parmi les seules concessions à l'opposition, le texte prévoit la réintégration des fonctionnaires licenciés depuis le début du shutdown (la paralysie budgétaire). Il comprend également des fonds pour le programme d'aide alimentaire SNAP jusqu'en septembre, évitant ainsi que cette aide, dont bénéficient plus de 42 millions d'Américains, soit gelée en cas de nouvelle paralysie budgétaire fin janvier, comme ce fut le cas lors du blocage actuel.

En raison des règles du Sénat, huit voix de l'opposition étaient nécessaires pour adopter le texte. Et les huit en question se sont attiré les foudres de nombreux membres du camp démocrate, qui dénoncent de maigres concessions et de fausses promesses républicaines. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est ainsi lamenté sur X d'une « capitulation » et d'une « trahison » envers l'Amérique qui travaille. De nombreux démocrates se sont aussi demandés pourquoi ces sénateurs ont cédé quelques jours seulement après de larges victoires de leur parti dans d'importantes élections à travers le pays, qui validaient selon eux leur stratégie au Congrès.


Lat Soukabé Fall

