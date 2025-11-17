Menu
États-Unis : Une famille sénégalaise anéantie dans un brasier à Columbus


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 09:53


Une tragédie d’une rare violence a frappé la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis. Dans la nuit du 18 novembre, un incendie a ravagé une maison située sur Freedom Trail, à Columbus, faisant trois morts et deux blessés graves au sein d’une même famille. Les faits, survenus peu après 2 heures du matin, ont été rapportés par Les Échos.


Une scène d’horreur en pleine nuit

Lorsque les pompiers sont arrivés, la maison était déjà entièrement consumée par les flammes. À l’intérieur, les secours ont découvert les corps sans vie de deux hommes et d’une femme, tous de nationalité sénégalaise.

Deux autres membres de la famille ont survécu grâce à un geste désespéré : ils ont sauté par une fenêtre du dernier étage pour échapper à l’incendie.

 L’enfant, évacué au Nationwide Children’s Hospital, se trouve dans un état critique.
 ​La femme, transportée au Mount Carmel East Hospital, est dans un état stable.

 

Les causes de l’incendie demeurent inconnues.
La police de Columbus, l'unité des homicides et les enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels travaillent conjointement pour déterminer s’il s’agit :

  d’un accident,

  ou d’un acte criminel — une hypothèse qui n’est pas écartée pour le moment.

Profondément meurtrie, la communauté sénégalaise de l’Ohio tente d’apporter soutien et solidarité.
Ibrahima Sow, président de l’ASECO, décrit une famille « discrète, exemplaire et très respectée », appelant à la mobilisation et aux prières pour les survivants.

Ce drame rappelle le douloureux souvenir de l’incendie criminel de 2021 à Denver, qui avait coûté la vie à cinq membres de la famille Diol. L’un des responsables, Gavin Seymour, membre du trio de jeunes accusés, a récemment été condamné à 40 ans de prison ferme.



Lat Soukabé Fall

