Etats-Unis : Un policier mythomane se tire dans la jambe pour faire croire qu’il a réchappé à une fusillade

Un ancien policier de l’Etat de New York, Thomas J. Mascia, 28 ans, a été condamné à six mois de prison et cinq ans de probation pour avoir inventé une attaque armée au cours de laquelle il prétendait avoir été blessé par un automobiliste. L’homme s’était en réalité tiré lui-même sur la jambe, puis avait monté une mise en scène soignée destinée à faire croire à une agression.



Dans la nuit du 30 octobre 2024, le policier, alors en service sur la Southern State Parkway, a signalé avoir été visé par le conducteur d’un véhicule noir arrêté sur la bande médiane. Il affirmait qu’un homme masqué lui avait tiré dessus avant de prendre la fuite. La scène avait provoqué une mobilisation massive : plusieurs services de police de New York, du New Jersey et même de Newark avaient participé aux recherches du prétendu tireur, tandis que Thomas J. Mascia était hospitalisé pour une blessure par balle à la jambe.





Mais l’enquête a rapidement révélé la supercherie. Selon le bureau de la procureure du comté de Nassau, les investigations ont démontré qu’il avait déposé des douilles de calibre 22 sur la chaussée pour simuler une fusillade, avant de se tirer dessus avec un fusil retrouvé plus tard au domicile familial. Aucune trace de projectile ni de témoin ne corroborait sa version.



La procureure a dénoncé un comportement « calculé et honteux » qui a gaspillé des centaines d’heures d’enquête et coûté des centaines de milliers de dollars aux contribuables. Elle a rappelé que la fonction policière est « un privilège qui exige intégrité et responsabilité » et que « personne n’est au-dessus des lois ». Thomas J. Mascia, qui a quitté la police en janvier 2025, a plaidé coupable de falsification de preuves, et de fausse déclaration. En plus de sa peine de prison, il devra suivre un traitement psychiatrique dans le cadre de sa probation et rembourser 289.511 dollars à l’administration.