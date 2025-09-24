Etats-Unis : Un avion s’écrase sur une autoroute du Massachusetts, faisant deux morts et un blessé

Aux Etats-Unis, un nouveau drame aérien s’est produit lundi matin sur l’Interstate 195 à Dartmouth dans le Massachusetts, où un avion de tourisme s’est écrasé et a pris feu, tuant ses deux occupants et blessant un automobiliste. Ce grave accident a bouleversé la circulation sur l’autoroute.



Selon les informations du The New York Times, ce petit avion s’est écrasé sur la bande d’herbe séparant les deux sens de circulation, provoquant la mort de ses deux passagers. Une personne au sol, touchée dans sa voiture, a été blessée et transportée à l’hôpital.



L’accident s’est produit vers 8h15, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Providence (Rhode Island). L’appareil, un Socata TBM-700, un monomoteur à turbopropulseur, venait de décoller de l’aéroport régional de New Bedford. D’après les premières constatations de la Massachusetts State Police, le pilote aurait tenté de faire demi-tour pour rejoindre l’aéroport après avoir rencontré des difficultés. L’avion s’est alors abattu sur le terre-plein central avant de s’embraser.





Des témoins ont filmé la scène depuis leurs véhicules : d’épaisses fumées s’élevaient au-dessus des voies tandis qu’une voiture blanche, percutée sur le côté passager, apparaissait gravement endommagée. Les images relayées par la chaîne locale WCVB montrent un véhicule immobilisé dans la pelouse médiane, ses vitres pulvérisées et son flanc déformé par le choc.



Les autorités ont aussitôt fermé l’Interstate 195 dans les deux directions pour sécuriser la zone et permettre l’intervention des secours et des enquêteurs. Le Massachusetts Department of Transportation n’a pas encore précisé quand la circulation pourrait reprendre normalement.





Le National Transportation Safety Board (NTSB) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident. L’agence a toutefois précisé qu’en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral (le fameux shutdown), elle ne pourrait pas fournir d’informations supplémentaires avant la reprise normale de ses activités.