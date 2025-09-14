Menu
L'Actualité au Sénégal

Etats-Unis : Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times, accusé de diffamation


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 12:16 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le président américain reproche au New York Times d’être « un véritable porte-parole du parti démocrate de gauche radicale » et… de le « calomnier »


Donald Trump n’aime pas les médias. Enfin, pas ceux qui ne disent pas que du bien de lui. Le président américain a annoncé dans la nuit de lundi à mardi qu’il poursuivait le New York Times pour diffamation, réclamant 15 milliards de dollars de dommages et intérêts au quotidien.

« Le New York Times a été autorisé à mentir, calomnier et me diffamer librement pendant beaucoup trop longtemps, et cela s’arrête, MAINTENANT ! », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que l’affaire serait jugée en Floride. « Aujourd’hui, j’ai le grand honneur d’intenter une action en justice pour diffamation et calomnie de 15 milliards de dollars contre le New York Times », a affirmé le président américain.

Dans son message, le président qualifie le prestigieux quotidien de « l’un des pires et des plus dégénérés journaux de l’histoire de notre pays ». Il l’accuse d’être « un véritable porte-parole du parti démocrate de gauche radicale » et d’avoir soutenu Kamala Harris durant la dernière campagne présidentielle. Le New York Times est « engagé depuis des décennies contre votre président préféré (MOI !), ma famille, mes affaires », écrit-il, modestement.

Donald Trump n’en est pas à sa première plainte contre des médias qu’il estime hostiles. En juillet, il a ainsi réclamé au moins dix milliards de dollars pour diffamation au Wall Street Journal après la publication d’un article lui attribuant une lettre salace adressée au financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein.


Lat Soukabé Fall

