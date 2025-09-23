États-Unis : Trois personnes sauvées après avoir été séquestrées dans une cave pendant 10 ans, leur bourreau interpellé

Tout a commencé lorsque la police a été appelée pour constater un décès dans un quartier résidentiel. Le corps, retrouvé sur place, portait des traces de maltraitance, de privations de soins et de nourriture. L’ouverture de l’enquête a conduit les policiers à découvrir trois autres victimes, qui avaient elles aussi été séquestrées dans le sous-sol.







Une douzaine de chefs d'accusation







Parmi elles, le mari de la défunte, décrit comme vulnérable par la police. Le trentenaire, qui se présentait comme leur seul aidant, aurait en réalité exercé une emprise totale sur le couple. Les deux autres femmes, quant à elles, auraient eu des relations amoureuses avec leur bourreau, selon des documents judiciaires. L'une vivait avec lui depuis septembre 2024, l'autre depuis 2015.






