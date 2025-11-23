Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025


Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 20:29 | Lu 73 fois Rédigé par



LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
U TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Au titre du Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines
Monsieur Alioune SECK, Ingénieur Géologue, est nommé Directeur général de PETROSEN Exploitation et Production, en remplacement de Monsieur Talla GUEYE.

• Au titre du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

Monsieur Souleymane DIALLO, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, est nommé Secrétaire général de l’Office national des Pupilles de la Nation (ONPN), poste vacant.

• Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce

Monsieur Cheikh Moussa KANE, Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Statistique Informatique appliquée et d’un Master en Suivi-Evaluation des Projets, est nommé Président du Conseil d’Administration du Laboratoire national d’Analyse et Contrôle (LANAC), en remplacement de Monsieur Abdoul SY, appelé à d’autres fonctions.

Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags