LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025

U TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Au titre du Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines

Monsieur Alioune SECK, Ingénieur Géologue, est nommé Directeur général de PETROSEN Exploitation et Production, en remplacement de Monsieur Talla GUEYE.

• Au titre du Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

Monsieur Souleymane DIALLO, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, est nommé Secrétaire général de l’Office national des Pupilles de la Nation (ONPN), poste vacant.

• Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce

Monsieur Cheikh Moussa KANE, Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Statistique Informatique appliquée et d’un Master en Suivi-Evaluation des Projets, est nommé Président du Conseil d’Administration du Laboratoire national d’Analyse et Contrôle (LANAC), en remplacement de Monsieur Abdoul SY, appelé à d’autres fonctions.

Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement.