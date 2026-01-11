Erreur médicale présumée à l’Hôpital Idrissa Pouye, un patient frôle le pire

Selon les informations recueillies, le patient, souffrant d’une anémie sévère, est de groupe sanguin O+. Après une première transfusion conforme, une seconde poche de sang de groupe A+ lui aurait été administrée par erreur, en violation des protocoles médicaux en vigueur.



L’erreur signalée par un proche, non par le personnel

D’après le témoignage d’un parent du patient, contacté par Seneweb, l’alerte n’a pas été donnée par l’équipe soignante, mais par un membre de la famille présent sur les lieux.

« C’est moi qui ai remarqué l’incompatibilité. Après vérification du dossier médical, le médecin s’est rendu compte de l’erreur et s’est excusé », affirme le témoin, visiblement choqué.



Ce dernier dénonce une négligence grave dans le contrôle des poches de sang, pourtant considéré comme un acte médical à haut risque nécessitant une vigilance absolue.



Des dysfonctionnements dénoncés, surtout la nuit et le week-end

Au-delà de cet incident précis, la famille pointe du doigt une dégradation générale de la qualité des soins à l’HOGIP, notamment durant les gardes de nuit et les week-ends.

Elle évoque un manque de surveillance, une présence médicale insuffisante et une baisse de rigueur dans le suivi des patients hospitalisés.



« Ces moments sont critiques, mais c’est justement là que la prise en charge laisse à désirer », déplore un proche du malade.



Silence de l’hôpital, inquiétude des familles

Pour l’heure, aucune réaction officielle de la direction de l’Hôpital Idrissa Pouye n’a été enregistrée concernant cette affaire.

Cet incident relance cependant le débat sur la sécurité des patients, le respect strict des procédures médicales et la responsabilité des structures hospitalières publiques au Sénégal.



La famille du patient n’exclut pas d’engager des démarches pour que toute la lumière soit faite sur cette erreur qu’elle juge « évitable ».

