Eramet Grande Côte restitue 1 000 hectares à l’État du Sénégal dans un geste de justice environnementale





Eramet Grande Côte, filiale sénégalaise du groupe minier français Eramet, a officiellement restitué 1 000 hectares de terres situées dans la commune de Ngaye Meckhé (ouest) à l’État du Sénégal. La remise, jugée symbolique, a été saluée par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, comme un acte de justice environnementale et sociale.



La cérémonie de restitution s’est tenue mercredi à Diamniadio, en présence du directeur général d’Eramet Grande Côte, Frédéric Zanclan, qui a remis les documents fonciers au ministre. Selon ce dernier, cette initiative illustre une volonté commune de réduire les litiges fonciers récurrents entre entreprises, autorités publiques et communautés locales.



Pour Birame Soulèye Diop, la remise de ces terres ouvre la voie à de nouvelles opportunités agricoles et pastorales au profit des populations locales. Il a également souligné que la réhabilitation préalable des terrains prouvait que l’exploitation minière peut coexister avec la préservation de l’environnement.



Organisée en marge de la huitième édition du Salon international des mines, cette restitution s’inscrit dans la contribution d’Eramet Grande Côte à la sécurité alimentaire nationale. Le ministre a salué l’attitude responsable de la société minière, estimant qu’elle favorisait la cohésion entre l’administration, les collectivités territoriales et les populations.



Frédéric Zanclan a rappelé que cette opération s’ajoute aux 85 hectares déjà restitués il y a trois ans, témoignant de l’engagement de l’entreprise pour la protection de l’environnement. Il a précisé que les terres, initialement peu fertiles, ont été reboisées, passant de 85 à près de 300 plantes par hectare après réhabilitation.



Le directeur général des Eaux et Forêts, Babacar Dione, a confirmé la plantation de nombreux arbres sur les zones concernées et salué les efforts d’Eramet Grande Côte. Le maire de Ngaye Meckhé, Magatte Wade, a pour sa part encouragé les autres entreprises minières à adopter la même approche, estimant qu’elle devrait s’étendre à d’autres régions comme Kédougou et la Falémé.

