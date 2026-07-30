Selon les informations publiées par Libération, le chauffeur, A. A. Ndiaye, a immédiatement reconnu sa cliente. Six mois auparavant, il faisait partie d'un groupe de six personnes qui avaient remis à cette femme une somme totale de 6 millions de francs CFA dans l'espoir d'obtenir un départ pour le Canada dans le cadre d'un prétendu voyage d'études.



D'après les premiers éléments de l'enquête, la quadragénaire se présentait comme représentante et partenaire du Centre international d'appui au développement durable (Ciadd). Elle aurait convaincu plusieurs candidats au voyage de lui verser d'importantes sommes d'argent en leur garantissant la prise en charge des formalités nécessaires à leur départ.





Après avoir encaissé les fonds, elle aurait progressivement cessé de répondre aux appels et messages des candidats. Face à ce silence, les victimes ont décidé de vérifier les informations fournies auprès du Ciadd, situé aux Almadies.





C'est à ce moment qu'elles ont découvert que la structure ne connaissait ni la femme ni les démarches qu'elle prétendait effectuer en son nom. Se considérant trompées, elles ont alors déposé une plainte auprès de la Brigade de recherches de Keur Massar.



Le hasard a voulu que la suspecte commande une course Yango et que le chauffeur désigné soit précisément l'une des personnes qui l'accusaient de les avoir flouées.





Après l'avoir reconnue avec certitude, le conducteur a gardé son sang-froid. Plutôt que de poursuivre jusqu'à la destination prévue, il a pris la direction du commissariat de Zac Mbao afin de signaler immédiatement sa présence aux forces de l'ordre.





Les policiers sont rapidement intervenus et ont procédé à son interpellation.



Conduite dans les locaux de la police, la mise en cause a été entendue par les enquêteurs. Selon Libération, elle aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de son audition.





L'enquête se poursuit désormais afin de déterminer si d'autres personnes auraient été victimes du même procédé et d'évaluer le montant total des sommes éventuellement perçues dans cette affaire.



Cette interpellation pour le moins insolite illustre une nouvelle fois que le hasard peut parfois accélérer le travail des enquêteurs. Une simple course commandée via une application de transport s'est finalement transformée en arrestation, mettant fin à plusieurs mois de recherches.

