Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Éliminatoires Mondial U20 Féminin : le Sénégal bat l’Algérie 2-0 à Thiès


Rédigé le Dimanche 21 Septembre 2025 à 07:25 | Lu 48 fois Rédigé par


Les Lioncelles du Sénégal U20 ont dominé l’Algérie 2-0 à Thiès grâce à Marie Louise Sarr et Khadija Badio. Le retour est prévu le 27 septembre à Blida.


Éliminatoires Mondial U20 Féminin : le Sénégal bat l’Algérie 2-0 à Thiès

U20 Féminines : le Sénégal s’impose face à l’Algérie à Thiès

L’équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans s’est imposée 2-0 face à l’Algérie, ce samedi, au stade Lat-Dior de Thiès, lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U20.

Les deux buts des Lioncelles ont été inscrits dès l’entame de la rencontre par Marie Louise Sarr (4e minute) et Khadija Badio (9e minute).

Le match retour est programmé le 27 septembre à 19 heures au stade Moustapha Tchaker de Blida, en Algérie. La prochaine Coupe du monde U20 féminine aura lieu en septembre 2026 en Pologne.

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags