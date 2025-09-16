Éliminatoires Mondial U20 Féminin : le Sénégal bat l’Algérie 2-0 à Thiès

U20 Féminines : le Sénégal s’impose face à l’Algérie à Thiès

L’équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 20 ans s’est imposée 2-0 face à l’Algérie, ce samedi, au stade Lat-Dior de Thiès, lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U20.



Les deux buts des Lioncelles ont été inscrits dès l’entame de la rencontre par Marie Louise Sarr (4e minute) et Khadija Badio (9e minute).



Le match retour est programmé le 27 septembre à 19 heures au stade Moustapha Tchaker de Blida, en Algérie. La prochaine Coupe du monde U20 féminine aura lieu en septembre 2026 en Pologne.

