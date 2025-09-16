Maroc : une Autorisation électronique de voyage imposée aux Sénégalais pour la CAN 2025

CAN 2025 : le Maroc instaure une Autorisation électronique de voyage pour les Sénégalais

Dans le cadre des préparatifs de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Royaume du Maroc a annoncé une nouvelle mesure concernant les conditions d’entrée de ressortissants sénégalais.



L’ambassade du Maroc au Sénégal a précisé ce vendredi la mise en place d’une Autorisation électronique de voyage au Maroc (Aevm). Cette procédure, exceptionnelle et temporaire, sera appliquée du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026. Elle vise à faciliter l’accueil des voyageurs, en particulier les supporters de football, tout en renforçant le contrôle des flux entrants.



Les Sénégalais souhaitant se rendre au Maroc pour assister aux matchs de la CAN devront effectuer leur demande d’Aevm via l’application mobile « YALLA », développée par la Fédération Royale Marocaine de Football. Pour les autres voyages (tourisme, affaires, visites familiales…), la demande devra passer par la plateforme officielle : [https://www.acces-maroc.ma ]url:https://www.acces-maroc.ma .



Certaines catégories sont toutefois exemptées de cette formalité : titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, résidents au Maroc, passagers en transit, conjoints de ressortissants marocains ainsi que les personnes âgées de plus de 55 ans.



L’ambassade rappelle que la mesure prendra fin le 25 janvier 2026, après quoi les conditions habituelles d’entrée seront rétablies. Elle souligne également que cette initiative s’inscrit dans une volonté d’assurer une organisation rigoureuse et respectueuse de la CAN, présentée comme un moment de fraternité et d’intégration africaine.



📝 rts