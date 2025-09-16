Vélingara : le préfet interdit la sortie du Kankourang après un meurtre

Le préfet de Vélingara, dans la région de Kolda, a signé le 16 septembre 2025 un arrêté interdisant la sortie du Kankourang sur l’ensemble du département.



Dans sa décision, Thierno Souleymane Sow invoque des risques de trouble à l’ordre public et prévient que toute violation sera sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.



Cette mesure survient une semaine après la mort d’un jeune poignardé lors d’une sortie du Kankourang dans la commune de Vélingara. Le suspect, qui avait pris la fuite, a été arrêté en Gambie.



Les habitants avaient déjà exprimé leur souhait de voir interdire cette pratique dans le département, notamment après un incident similaire survenu l’an dernier dans le village de Sare Thially.



