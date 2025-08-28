Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions entament leur préparation avec deux cadres incertains





L’équipe nationale de football du Sénégal a lancé lundi à 17h30 sa première séance d’entraînement en vue de ses prochaines rencontres contre le Soudan et la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Les Lions recevront d’abord les Crocodiles du Nil, vendredi au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre à Kinshasa le mardi 9 septembre pour affronter les Léopards. Les joueurs et le staff se sont retrouvés dans la matinée à l’hôtel Radisson de Diamniadio, point de regroupement, avant de s’entraîner sur le terrain annexe du stade Me Abdoulaye Wade, en présence du public. Plusieurs séances supplémentaires sont programmées jusqu’à la veille du match.



Deux incertitudes pèsent sur le groupe : le gardien Edouard Mendy, capitaine d’Al-Ahly, touché à la cuisse lors du premier match de championnat de son club, et l’attaquant Ismaïla Sarr, blessé dimanche après avoir inscrit un but avec Crystal Palace face à Aston Villa en Premier League. Sorti prématurément, il a laissé son équipe évoluer en infériorité numérique.



Le sélectionneur dispose néanmoins d’un effectif de 26 joueurs convoqués pour ce rassemblement.



Liste des joueurs retenus :

