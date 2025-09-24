Éliminatoires Mondial 2026: l’Égypte tient sa qualification grâce à un doublé de Salah

Après avoir fait match nul face au Burkina Faso (0-0) lors de la dernière journée, l’Égypte restait largement en tête de son groupe et n’avait besoin que de deux points pour officialiser sa qualification. Autant dire que le scénario était presque écrit avant d’affronter Djibouti, lanterne rouge du groupe.



Sous la houlette d’Hossam Hassan, Mohamed Salah et ses coéquipiers n’ont concédé que deux nuls pour six victoires depuis le début des éliminatoires. De quoi dans l’absolu retrouver la Coupe du monde, huit ans après leur dernière participation en Russie en 2018.



Les Pharaons ont commencé la rencontre sur des chapeaux de roues. À limite du hors-jeu, Salah offre un caviar à Mostafa Mohamed dont le but de la tête est refusé. Juste quelques instants plus tard, l’Égypte ouvre le score avec Ibrahim Adel qui signe son troisième but en sélection (7e). À la 14ᵉ minute, le boss Mohamed Salah met les Égyptiens à l’abri avec un pointu en crucifiant le portier de Djibouti. L’attaquant de Liverpool s’offre un doublé en seconde période (84ᵉ).



L’Égypte, invaincu, ne pouvant plus être rattrapé, a choisi le chemin le plus simple pour valider son billet à une journée de la fin de ces éliminatoires avec 23 points, devant le Burkina Faso (18 points). Les Pharaons verront la phase finale d'un Mondial pour la quatrième fois après 1934, 1990 et 2018.



Les Burkinabè, qui affrontaient dans le même temps la Sierra Leone, ont remporté leur match. Mohamed Zougrana a ouvert le score en première période (43ᵉ). Mais ils ne sont pour le moment pas certains de terminer cette campagne des éliminatoires parmi les meilleurs deuxièmes.

