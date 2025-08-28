Éliminatoires Mondial 2026 : El Hadji Malick Diouf appelle les Lions à viser six points face au Soudan et à la RDC





Le défenseur des Lions, El Hadji Malick Diouf, a affirmé que le Sénégal doit impérativement remporter ses deux prochains matchs face au Soudan et à la République démocratique du Congo pour s’emparer de la première place de son groupe dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



« Nous préparons ce match comme les autres. Les deux équipes ont le même nombre de points. Ce sera difficile, mais il faudra aller chercher les six points pour être leader », a-t-il déclaré lors d’un point de presse après le deuxième galop d’entraînement des Lions au terrain annexe du stade Abdoulaye-Wade.



Le joueur de West Ham a insisté sur l’importance de se concentrer d’abord sur la réception du Soudan, prévue vendredi prochain au stade Abdoulaye-Wade, avant le déplacement à Kinshasa pour affronter la RDC.



« Le piège, c’est de se focaliser sur le match contre la RDC. Nous avons le même nombre de points que le Soudan », a-t-il prévenu.



Diouf a également souligné que la pression vient surtout des supporters : « En tant que joueurs, nous ne devons pas subir cette pression. Nous sommes prêts à faire un bon match. »

