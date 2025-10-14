Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : Le Sénégal valide son ticket pour la 4ᵉ fois !

Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 21:04 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Dès la première période, Sadio Mané a ouvert le score avant de s’offrir un doublé juste avant la pause, donnant une avance confortable aux Lions. En seconde période, Iliman Ndiaye a aggravé le score après une superbe action individuelle, et Habib Diallo a scellé la victoire avec un quatrième but.



Sous les yeux du président de la République et d’un public en feu, les hommes d’Aliou Cissé ont confirmé leur statut de géants du football africain, terminant leaders du groupe B avec un parcours quasi parfait. Cette performance montre la montée en puissance des Lions, solides dans tous les compartiments du jeu et particulièrement redoutables en attaque.



Avec ce succès net et sans bavure, le Sénégal termine en tête de son groupe et valide officiellement son ticket pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour rappel, le Sénégal a déjà participé aux Coupes du Monde de 2002, 2018 et 2022, et vise désormais à marquer encore plus l’histoire du football mondial.





