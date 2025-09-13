Menu
L'Actualité au Sénégal

El Hadj Diouf vole au secours de Sadio Mané : « Il n’a rien à prouver »


Rédigé le Samedi 13 Septembre 2025 à 10:08 | Lu 35 fois Rédigé par


Face aux critiques visant Sadio Mané, El Hadj Diouf prend sa défense et rappelle que l’attaquant reste une pièce maîtresse des Lions, capable de faire la différence sur le terrain.


El Hadj Diouf vole au secours de Sadio Mané : « Il n’a rien à prouver »

Alors que certaines voix au Sénégal critiquent Sadio Mané, l’ancien international El Hadj Diouf monte au créneau pour défendre l’attaquant des Lions.

« C’est un faux débat. Sadio Mané n’a rien à prouver à qui que ce soit », affirme l’ancienne star de la génération 2002. « Nous avons tous été victimes de ce type de polémique, Bocandé et moi y sommes passés. C’est un faux débat. »

Pour Diouf, l’apport de Mané reste indiscutable. « Sur un terrain, il peut neutraliser trois ou quatre adversaires à lui seul », explique-t-il. « L’essentiel, c’est qu’il conserve une santé de fer et la tranquillité. Tant qu’il est là, la force des Lions ne fait que grandir. »

Un message clair de la part d’une légende du football sénégalais, qui appelle à soutenir le numéro 10 plutôt qu’à le remettre en question.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags