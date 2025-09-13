El Hadj Diouf vole au secours de Sadio Mané : « Il n’a rien à prouver »

Alors que certaines voix au Sénégal critiquent Sadio Mané, l’ancien international El Hadj Diouf monte au créneau pour défendre l’attaquant des Lions.



« C’est un faux débat. Sadio Mané n’a rien à prouver à qui que ce soit », affirme l’ancienne star de la génération 2002. « Nous avons tous été victimes de ce type de polémique, Bocandé et moi y sommes passés. C’est un faux débat. »



Pour Diouf, l’apport de Mané reste indiscutable. « Sur un terrain, il peut neutraliser trois ou quatre adversaires à lui seul », explique-t-il. « L’essentiel, c’est qu’il conserve une santé de fer et la tranquillité. Tant qu’il est là, la force des Lions ne fait que grandir. »



Un message clair de la part d’une légende du football sénégalais, qui appelle à soutenir le numéro 10 plutôt qu’à le remettre en question.

