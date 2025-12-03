Drame conjugal à Keur Massar : une femme battue à mort

Selon les informations recueillies, l’incident aurait éclaté lorsque la victime a refusé les avances de son mari, invoquant sa fatigue après une journée de travail harassante. Cette réaction aurait déclenché une altercation violente au cours de laquelle l’époux, identifié comme B. Fall, aurait porté des coups sévères à Mariama Ba. Gravement blessée, elle a été transportée à l’hôpital, mais les soins reçus n’ont pas suffi à la sauver.

L’affaire a rapidement suscité l’émotion et l’indignation des habitants, ainsi que des réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur condamnation des violences conjugales et appelé à des mesures plus strictes pour protéger les femmes et les enfants dans des situations similaires.

Les autorités locales ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame et déterminer les responsabilités de l’époux. Les associations de défense des droits des femmes ont également rappelé la nécessité de renforcer la sensibilisation et l’accompagnement des victimes de violences domestiques.