L'Actualité au Sénégal

Drame conjugal à Keur Massar : une femme battue à mort


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 13:05 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La banlieue de Keur Massar a été le théâtre d’un drame conjugal qui a choqué la communauté locale. Mariama Ba, vendeuse de poisson et mère de sept enfants, est décédée après avoir été violemment frappée par son époux.


Selon les informations recueillies, l’incident aurait éclaté lorsque la victime a refusé les avances de son mari, invoquant sa fatigue après une journée de travail harassante. Cette réaction aurait déclenché une altercation violente au cours de laquelle l’époux, identifié comme B. Fall, aurait porté des coups sévères à Mariama Ba. Gravement blessée, elle a été transportée à l’hôpital, mais les soins reçus n’ont pas suffi à la sauver.
 
L’affaire a rapidement suscité l’émotion et l’indignation des habitants, ainsi que des réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur condamnation des violences conjugales et appelé à des mesures plus strictes pour protéger les femmes et les enfants dans des situations similaires.
 
Les autorités locales ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame et déterminer les responsabilités de l’époux. Les associations de défense des droits des femmes ont également rappelé la nécessité de renforcer la sensibilisation et l’accompagnement des victimes de violences domestiques.


