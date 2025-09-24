Drame à Yarakh : un ouvrier de Dieuppeul tué après qu’une moto surchargée a fait tomber son scooter

Il était environ 19 heures lorsque la circulation, dense et confuse, battait son plein sur la route longeant l’hôpital de Yarakh. La victime, un ouvrier rentrant chez lui après une longue journée, roulait prudemment sur son scooter. Devant lui, une moto Jakarta transportait plus de trois sacs d’oignons, solidement attachés à l’aide de cordes. L’un de ces liens, mal fixé, s’est détaché brusquement et a fouetté l’air, s’accrochant au guidon du scooter. Le conducteur du scooter a perdu l’équilibre et a lourdement chuté sur la chaussée. Malheureusement, un camion qui suivait de près n’a pas eu le temps de s’arrêter. Le véhicule l’a écrasé sur le coup, sous les yeux horrifiés des passants.

Le conducteur de la moto Jakarta, réalisant la gravité de la situation, a pris la fuite immédiatement. Plusieurs témoins affirment qu’il a disparu dans la circulation avant l’arrivée des secours.

L’accident a semé la panique dans la zone. Des automobilistes ont stoppé net, tandis que des riverains se sont précipités sur les lieux. Les sapeurs-pompiers, alertés, ont eu beaucoup de mal à extraire le corps de la victime, coincé sous le camion. Le jeune ouvrier a succombé sur place à ses blessures.

Les témoins décrivent une scène insoutenable. Certains ont éclaté en sanglots, d’autres n’arrivaient pas à détourner le regard du drame. La moto Jakarta, à l’origine du tragique enchaînement, n’a pas été retrouvée.

À Dieuppeul, la nouvelle du décès a provoqué une grande tristesse. La victime, âgée d’une trentaine d’années, travaillait et rentrait chaque soir sur son scooter.

Les agents de la police de la circulation se sont rapidement rendus sur place. Le camion impliqué a été immobilisé. Mais c’est surtout le chauffeur qui est activement recherché.

Selon les premiers constats, le drame serait dû à une négligence flagrante dans le transport de marchandises, les sacs d’oignons mal attachés ayant provoqué l’accrochage fatal.

Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités et retrouver le fugitif. Si les faits sont confirmés, il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire et délit de fuite.

Cet accident tragique vient relancer le débat sur la surcharge des motos Jakarta à Dakar. Ces engins, souvent utilisés pour transporter des marchandises ou des passagers, circulent parfois dans des conditions dangereuses : excès de charge, cordes mal fixées, ou encore non-respect du code de la route.

Les autorités appellent à renforcer les contrôles routiers et à sensibiliser les conducteurs sur les risques mortels que représente une mauvaise fixation de la marchandise.