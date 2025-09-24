Affaire Mountakha Voyage : un vaste réseau d’escroquerie secoue la ville sainte de Touba

Au cœur du scandale, une structure baptisée “Mountakha Voyage”, installée à Touba et dirigée par Serigne Fallou Faye.

Sous couvert de proposer des voyages vers l’Europe et les Amériques, l’agence attirait des dizaines de jeunes et de familles, persuadés que leur départ vers un avenir meilleur n’était plus qu’une question de semaines.

Les tarifs variaient selon la destination et le type de visa promis. En tout, plus de 50 personnes ont été séduites et ont remis leurs économies, espérant décrocher ce précieux sésame.



Mais les promesses se sont envolées. Aucun visa n’a jamais été délivré.

Et lorsque les victimes ont commencé à réclamer leur argent, les responsables de l’agence sont devenus injoignables.



L’enquête de la DIC a révélé que plus de 80 millions F CFA ont été encaissés par le trio.

Les enquêteurs parlent d’une opération bien structurée, avec une répartition claire des rôles :



Serigne Fallou Faye, le cerveau présumé, dirigeait l’agence et gérait les promesses de visa ;

Serigne Moustapha Mbacké aurait servi d’intermédiaire pour gagner la confiance des clients ;

Mouhamed Marena, quant à lui, s’occupait des aspects logistiques et des dépôts financiers.

Déférés au Pool judiciaire financier de Dakar, les trois mis en cause ont été présentés au juge du 3e cabinet d’instruction.

Après leur audition, Serigne Moustapha Mbacké et Serigne Fallou Faye ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que Mouhamed Marena a obtenu une liberté provisoire.



Ils sont poursuivis pour :



Association de malfaiteurs ,

Escroquerie ,

Tentative de trafic de migrants.

Cette affaire révèle une fois de plus la vulnérabilité des jeunes Sénégalais face aux promesses de migration facile.

À Touba, cité de foi et de piété, cette escroquerie choque par sa gravité et par l’identité de certains mis en cause.

Elle rappelle surtout une vérité amère : l’espoir d’un visa peut parfois se transformer en cauchemar, lorsque la foi en l’humain dépasse la prudence.

