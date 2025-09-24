Escroquerie au visa : un “passeur de rêve américain” arrêté à Karang

L’individu a été interpellé le 6 octobre 2025, puis déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour escroquerie au visa.



Selon un communiqué de la Police nationale, l’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par une victime. Celle-ci accuse le mis en cause de lui avoir soutiré 2 500 000 FCFA en lui promettant un visa d’entrée pour les États-Unis d’Amérique.



Les investigations ont révélé que le suspect se trouvait à l’étranger, vraisemblablement aux États-Unis. Face à cette situation, la DNLT a aussitôt émis une demande de recherches aux frontières afin de localiser et d’intercepter le fugitif.



Le dispositif a rapidement porté ses fruits. Le 3 octobre 2025, le suspect a été intercepté par le Commissariat spécial de Karang, alors qu’il tentait de regagner le territoire national en transitant par la Gambie.



Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, il a reconnu avoir reçu la somme de 2,5 millions FCFA de la part du plaignant. Toutefois, il a tenté de minimiser son implication, soutenant qu’il ne s’était jamais engagé à fournir un visa, mais seulement à délivrer une « lettre d’invitation ».

Un argument que les enquêteurs n’ont pas jugé crédible au vu des éléments réunis.



À l’issue de la procédure, l’individu a été déféré au parquet pour répondre du chef d’escroquerie au visa, une pratique de plus en plus fréquente que la DNLT s’efforce de combattre avec rigueur.

