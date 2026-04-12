La localité de Pout Diack, dans le département de Thiès, est plongée dans l’émoi après la découverte macabre du corps sans vie d’un homme, ce lundi en début d’après-midi. Selon les premières informations, le défunt, identifié sous le nom de Dione, était un homme marié et père de trois enfants. Comme à son habitude, il s’était réveillé en pleine forme dans la matinée pour se rendre à son lieu de travail situé à Tassette. C’est aux environs de 15 heures que le drame a été découvert. Les populations de Pout Diack ont aperçu le corps de M. Dione attaché à un arbre, dans des circonstances encore troubles. Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont rapidement rendues sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Après les formalités d’usage, le corps sans vie a été évacué vers la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour les besoins d’une autopsie. Pour l’heure, les causes exactes de ce décès restent inconnues. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite déjà de nombreuses interrogations au sein de la population. En attendant les conclusions de l’enquête, la consternation et la tristesse dominent à Pout Diack, où la victime était décrite comme un homme discret et travailleur.
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Drame à Pout Diack : un père de famille retrouvé sans vie, pendu à un arbre
Rédigé le Lundi 13 Avril 2026 à 19:39 | Lu 99 fois Rédigé par Hanne Abou
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