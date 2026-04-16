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Au large de Dakar : 132 migrants secourus par la Marine nationale


Rédigé le Vendredi 17 Avril 2026 à 10:23 | Lu 80 fois Rédigé par


La Marine nationale sénégalaise a intercepté une pirogue transportant 132 migrants à 150 km de Dakar lors d’une opération de surveillance maritime.


Au large de Dakar : 132 migrants secourus par la Marine nationale

 

La Marine nationale du Sénégal est intervenue, mercredi 15 avril 2026, pour porter assistance à une embarcation transportant 132 personnes, repérée à environ 150 kilomètres des côtes de Dakar.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de surveillance maritime. La pirogue a été localisée puis interceptée par les unités engagées dans la sécurisation des eaux territoriales.
Les occupants ont été pris en charge à bord avant d’être conduits vers la Base navale Amiral Faye Gassama. À leur arrivée, ils ont été débarqués puis confiés aux services compétents pour la suite des procédures.
Cette intervention s’inscrit dans les actions régulières menées pour assurer la sécurité en mer et le contrôle des espaces maritimes du pays.



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