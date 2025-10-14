Menu
Sénégal : 380 billets contrefaits saisis pour 3,8 millions FCFA


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 14:59


La police nationale sénégalaise a arrêté un individu en possession d’un important lot de faux billets, dans le cadre d’une opération visant à démanteler un réseau de contrefaçon.


Selon les autorités, le mis en cause détenait 80 billets noirs et 300 billets verts, représentant une valeur totale estimée à 3 800 000 francs CFA. Cette saisie témoigne de l’ampleur des activités de falsification de monnaie dans le pays.

La police poursuit actuellement son enquête afin de retracer l’origine des billets contrefaits et d’identifier d’éventuels complices. Les autorités rappellent que la contrefaçon menace la stabilité économique et la confiance dans le système financier.

