Sénégal : 380 billets contrefaits saisis pour 3,8 millions FCFA

Selon les autorités, le mis en cause détenait 80 billets noirs et 300 billets verts, représentant une valeur totale estimée à 3 800 000 francs CFA. Cette saisie témoigne de l’ampleur des activités de falsification de monnaie dans le pays.



La police poursuit actuellement son enquête afin de retracer l’origine des billets contrefaits et d’identifier d’éventuels complices. Les autorités rappellent que la contrefaçon menace la stabilité économique et la confiance dans le système financier.



Les suites judiciaires de cette affaire seront communiquées prochainement.

