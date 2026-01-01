Drame à Dakar : le ressentiment d’une épouse déclenche un incendie

Polygamie : un cadre légal qui ne protège pas tout

La polygamie est légale au Sénégal.

Un homme peut avoir jusqu’à quatre épouses, mais le Code de la famille exige un consentement clair et un choix entre monogamie et polygamie dès le premier mariage.

Mais la loi ne peut pas régler les conflits humains. Jalouses, frustrées ou en colère, certaines épouses vivent mal la cohabitation et le partage du foyer, ce qui peut parfois déboucher sur des actes violents ou illégaux.



L’incendie volontaire de biens est un délit grave, puni par le Code pénal. Les experts insistent : la médiation, le dialogue et le recours légal doivent primer. La colère personnelle ne peut pas supplanter la loi, et toute tentative de « justice privée » est sanctionnée.

Des associations appellent à renforcer la prévention et l’accompagnement psychologique, surtout dans les familles polygames, pour éviter que le ressentiment ne se transforme en violence.



Ce drame rappelle que, même dans un contexte culturel légal comme la polygamie, chacun est responsable de ses actes. La loi doit primer et les conflits se régler par des voies légales. La sensibilisation, le dialogue familial et la médiation sont essentiels pour prévenir ce type de tragédies.