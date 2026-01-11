Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Président Bassirou Diomaye Faye reçu officiellement par l’Émir du Koweït


Rédigé le Mardi 13 Janvier 2026 à 15:45 | Lu 60 fois Rédigé par


Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu avec les honneurs par l’Émir du Koweït lors d’une cérémonie officielle marquée par des échanges sur la coopération bilatérale.


Le Président Bassirou Diomaye Faye reçu officiellement par l’Émir du Koweït

 

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été accueilli avec les honneurs, ce mardi 13 janvier 2026, au Palais Bayan, par Son Altesse Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït. Cette réception officielle s’est tenue en présence de la délégation sénégalaise accompagnant le chef de l’État.

Les échanges entre les deux dirigeants se sont déroulés dans un climat marqué par la solennité, la cordialité et le respect mutuel, illustrant la profondeur des liens historiques entre le Sénégal et le Koweït. La rencontre a permis de faire le point sur la coopération bilatérale et d’en examiner les perspectives futures.

Au cours de l’entretien, l’Émir du Koweït a exprimé l’attachement du peuple koweïtien au Sénégal, soulignant la place particulière qu’occupe ce pays dans le cœur de ses compatriotes. De son côté, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant la qualité du partenariat existant et la constance des relations entre Dakar et Koweït-City.

Les deux chefs d’État se sont réjouis de l’excellence des relations d’amitié fraternelle et de coopération fondées sur la confiance mutuelle. Ils ont exprimé leur volonté commune de consolider et d’élargir ce partenariat dans plusieurs secteurs jugés prioritaires, notamment la paix et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, l’industrie et la sécurité alimentaire.

Cette ambition partagée vise à porter les relations entre les deux pays à un niveau stratégique plus élevé, dans l’intérêt des populations sénégalaise et koweïtienne.

À l’issue de cette audience de haut niveau, Son Altesse l’Émir du Koweït a offert un banquet officiel en l’honneur du Président de la République du Sénégal, un geste symbolisant la solidité des liens d’amitié et la confiance réciproque entre les deux nations.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags