Le Président Bassirou Diomaye Faye reçu officiellement par l’Émir du Koweït





Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été accueilli avec les honneurs, ce mardi 13 janvier 2026, au Palais Bayan, par Son Altesse Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït. Cette réception officielle s’est tenue en présence de la délégation sénégalaise accompagnant le chef de l’État.



Les échanges entre les deux dirigeants se sont déroulés dans un climat marqué par la solennité, la cordialité et le respect mutuel, illustrant la profondeur des liens historiques entre le Sénégal et le Koweït. La rencontre a permis de faire le point sur la coopération bilatérale et d’en examiner les perspectives futures.



Au cours de l’entretien, l’Émir du Koweït a exprimé l’attachement du peuple koweïtien au Sénégal, soulignant la place particulière qu’occupe ce pays dans le cœur de ses compatriotes. De son côté, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant la qualité du partenariat existant et la constance des relations entre Dakar et Koweït-City.



Les deux chefs d’État se sont réjouis de l’excellence des relations d’amitié fraternelle et de coopération fondées sur la confiance mutuelle. Ils ont exprimé leur volonté commune de consolider et d’élargir ce partenariat dans plusieurs secteurs jugés prioritaires, notamment la paix et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, l’industrie et la sécurité alimentaire.



Cette ambition partagée vise à porter les relations entre les deux pays à un niveau stratégique plus élevé, dans l’intérêt des populations sénégalaise et koweïtienne.



À l’issue de cette audience de haut niveau, Son Altesse l’Émir du Koweït a offert un banquet officiel en l’honneur du Président de la République du Sénégal, un geste symbolisant la solidité des liens d’amitié et la confiance réciproque entre les deux nations.

