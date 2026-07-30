Selon les informations recueillies sur place, la petite A. Sow avait disparu au cours de la journée. Sa mère, veuve et souffrant de troubles mentaux, avait constaté son absence et donné l’alerte. Immédiatement, les membres de la famille, les voisins et de nombreux habitants du village se sont mobilisés pour retrouver l’enfant.





Pendant plusieurs heures, les recherches se sont intensifiées dans les alentours du domicile familial. Ce n’est qu’en début de soirée, vers 21 heures, que les fouilles ont conduit à une découverte insoutenable : le corps de la fillette gisait au fond d’un puits à ciel ouvert, situé à proximité de la maison familiale.





Alertés, les éléments de la 61e Compagnie d’incendie et de secours ainsi que les gendarmes se sont rapidement rendus sur les lieux. Les sapeurs-pompiers ont procédé à la récupération du corps, tandis que les enquêteurs effectuaient les constatations d’usage afin de déterminer les circonstances exactes du drame.





Le corps de la victime a ensuite été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda où une autopsie doit être réalisée. Les autorités cherchent à établir avec précision les causes du décès et à vérifier s’il s’agit d’un accident ou si d’autres éléments doivent être pris en compte dans l’enquête.





Cette tragédie survient dans un contexte déjà marqué par plusieurs événements dramatiques dans la région. Il y a quelques jours, deux jeunes garçons avaient trouvé la mort par noyade dans un bras du fleuve Gambie à Koar, suscitant une vive émotion au sein des populations.





À Wassadou, la douleur est immense. Les habitants dénoncent la présence de nombreux puits non sécurisés, souvent laissés ouverts et sans protection. Ils estiment que ces infrastructures représentent un danger permanent pour les enfants et demandent aux autorités locales de prendre des mesures urgentes.





Parmi les revendications formulées figurent la construction de margelles autour des puits, la mise en place de couvercles de protection, le recensement des points d’eau dangereux et des campagnes de sensibilisation auprès des familles. Pour les populations, il est impératif d’agir rapidement afin d’éviter que d’autres drames similaires ne se reproduisent.

