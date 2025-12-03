Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Disparition inquiétante à Thiès : un homme accuse l’ex de sa femme dans une interview à Thiès Info TV


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 15:00 | Lu 19 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une femme originaire de Touba est portée disparue depuis une semaine à Thiès, plongeant sa famille et son entourage dans l’inquiétude. Son mari, A. Diallo, venu de Guinée et résident de la Cité Senghor, s’est confié à Thiès Info TV sur cette disparition mystérieuse.


Disparition inquiétante à Thiès : un homme accuse l’ex de sa femme dans une interview à Thiès Info TV

Selon son témoignage, le couple travaillait à la gare routière de Thiès, où la jeune fille aurait récemment rencontré son ex-partenaire, qui est également son cousin. Cette rencontre aurait accentué les tensions au sein du foyer. Le mari affirme que son épouse souhaitait chercher du travail, tandis qu’il lui proposait de le suivre dans son commerce de fruits. Elle aurait refusé et quitté le domicile.
 

Il explique également qu’elle refusait de partager la chambre, précisant qu’il n’a pas pu y accéder pendant cinq jours. Selon lui, l’adolescente lui aurait même proposé de dormir chez son ex-partenaire avant de partir.

Depuis son départ, M. Diouldé D. n’a donné aucun signe de vie.


Un élément nouveau est toutefois apparu : un proche de la famille affirme l’avoir rencontrée à Kaolack, une information qui n’a pas encore été confirmée mais qui entretient l’espoir qu’elle soit en vie.

De son côté, la famille de la jeune fille reproche au mari une négligence, estimant qu’il n’aurait pas pris la mesure de la situation ni assuré une protection suffisante, compte tenu de l’âge de l’adolescente. Ces reproches traduisent le climat de tension et d’inquiétude qui entoure cette disparition.
 

La mère de M. Diouldé D., qui vit en Guinée, est également sans nouvelles de sa fille.
La famille lance un appel à toute personne disposant d’informations fiables pouvant aider à localiser l’adolescente.
 

À Thiès, la disparition de cette mineure de 17 ans continue de susciter émotion et inquiétude, tandis que ses proches espèrent un dénouement rapide et rassurant.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques

Lat Soukabé Fall - 20/12/2025 - 0 Commentaire
PDC en Casamance : 86 millions d’euros engagés, une visite présidentielle aux enjeux économiques et politiques
Près de 86 millions d’euros : c’est le montant global des programmes inscrits dans le Programme de Développement de la Casamance (PDC). À ce jour, 46 % des projets ont été exécutés, selon le...

Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées

- 20/12/2025 - 0 Commentaire
Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées
À Kolda, une opération coordonnée des forces de sécurité a permis l’interpellation d’une convoyeuse et la saisie de produits psychotropes et de chanvre dissimulés dans des objets métalliques et un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags