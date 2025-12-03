Disparition inquiétante à Thiès : un homme accuse l’ex de sa femme dans une interview à Thiès Info TV

Selon son témoignage, le couple travaillait à la gare routière de Thiès, où la jeune fille aurait récemment rencontré son ex-partenaire, qui est également son cousin. Cette rencontre aurait accentué les tensions au sein du foyer. Le mari affirme que son épouse souhaitait chercher du travail, tandis qu’il lui proposait de le suivre dans son commerce de fruits. Elle aurait refusé et quitté le domicile.





Il explique également qu’elle refusait de partager la chambre, précisant qu’il n’a pas pu y accéder pendant cinq jours. Selon lui, l’adolescente lui aurait même proposé de dormir chez son ex-partenaire avant de partir.



Depuis son départ, M. Diouldé D. n’a donné aucun signe de vie.





Un élément nouveau est toutefois apparu : un proche de la famille affirme l’avoir rencontrée à Kaolack, une information qui n’a pas encore été confirmée mais qui entretient l’espoir qu’elle soit en vie.



De son côté, la famille de la jeune fille reproche au mari une négligence, estimant qu’il n’aurait pas pris la mesure de la situation ni assuré une protection suffisante, compte tenu de l’âge de l’adolescente. Ces reproches traduisent le climat de tension et d’inquiétude qui entoure cette disparition.





La mère de M. Diouldé D., qui vit en Guinée, est également sans nouvelles de sa fille.

La famille lance un appel à toute personne disposant d’informations fiables pouvant aider à localiser l’adolescente.





À Thiès, la disparition de cette mineure de 17 ans continue de susciter émotion et inquiétude, tandis que ses proches espèrent un dénouement rapide et rassurant.

