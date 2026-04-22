Diourbel : une coépouse jugée pour avoir fracturé le bras de sa rivale, le mari prend sa défense

Selon les éléments exposés à l’audience, les faits remontent à une dispute au sein d’un foyer polygame. Une altercation verbale, née de tensions persistantes entre les deux femmes, a rapidement dégénéré. Dans la confusion, la prévenue aurait violemment poussé sa coépouse, provoquant une chute brutale. Résultat : une fracture du bras nécessitant une prise en charge médicale.





À la barre, la victime a relaté une relation conflictuelle marquée par des provocations répétées. De son côté, la mise en cause a reconnu une dispute, tout en minimisant son rôle dans la gravité des blessures.





Mais c’est surtout le témoignage de l’époux qui a retenu l’attention. Prenant clairement position en faveur de la prévenue, il a tenté de relativiser les faits, évoquant un “malheureux accident” plutôt qu’une agression volontaire.





Ce positionnement a suscité des interrogations dans la salle d’audience, notamment sur l’équilibre et la gestion des tensions dans les foyers polygames.





Le tribunal devra trancher entre violences volontaires et accident domestique, dans un contexte où les conflits familiaux dépassent parfois le cadre privé pour basculer dans le judiciaire.

