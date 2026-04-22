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Thiès : d’une saisie de 120 000 à près de 3 millions FCFA, les zones d’ombre d’une affaire


Rédigé le Mercredi 22 Avril 2026 à 12:20 | Lu 83 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire de saisie d’argent suscite de nombreuses interrogations après la révélation d’un écart significatif entre les montants annoncés et les sommes réellement impliquées.


Thiès : d’une saisie de 120 000 à près de 3 millions FCFA, les zones d’ombre d’une affaire

Initialement, les autorités faisaient état d’une saisie de 120 000 FCFA. Mais au fil de l’enquête, le montant aurait été réévalué pour atteindre près de 3 millions FCFA.
 

Une évolution qui intrigue et alimente les spéculations. Plusieurs hypothèses circulent :

  • une sous-estimation volontaire au départ
  • la découverte progressive de fonds supplémentaires
  • ou encore une tentative de dissimulation

Les sources proches du dossier évoquent une enquête toujours en cours, avec des vérifications sur l’origine des fonds et les personnes impliquées.
 

Cette affaire relance le débat sur la transparence dans la gestion des saisies et la nécessité de procédures rigoureuses pour garantir la traçabilité des biens confisqués.



Lat Soukabé Fall

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