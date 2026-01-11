Diourbel : un appel pour doter les écoles coraniques de terres agricoles





À Diourbel, le vice-président de l’association des anciens apprenants du daara Roukhou Koki, Serigne Mbacké Touré, a exhorté les pouvoirs publics et les collectivités locales à octroyer des terres agricoles aux écoles coraniques. Selon lui, cette initiative permettrait aux daaras de renforcer leur autonomie, tant sur le plan alimentaire qu’économique.



S’exprimant lors d’une conférence tenue au sein du daara Roukhou Koki, il a expliqué que ces parcelles offriraient aux apprenants l’opportunité de mener des activités agricoles et d’élevage. Les revenus générés pourraient ainsi contribuer au fonctionnement des écoles coraniques.



Serigne Mbacké Touré a également souligné que ces terrains pourraient être utilisés pour l’implantation d’infrastructures indispensables au bon fonctionnement des daaras. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’intégrer la formation professionnelle dans l’enseignement coranique, afin de permettre aux apprenants d’exercer un métier à l’issue de leur parcours.



Le daara Roukhou Koki accueille actuellement 1 100 apprenants encadrés par 80 enseignants. Présent à la rencontre, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a rappelé que les plus hautes autorités du pays ont placé la souveraineté au centre du développement national.



Selon lui, cette vision repose notamment sur une éducation civique soutenue par l’enseignement religieux. Il a aussi indiqué qu’une boulangerie a été mise en place au sein du daara dans le cadre du projet « Mburu Daara Yi ». Cette initiative vise à assurer l’alimentation des talibés tout en leur permettant d’apprendre un métier et de vendre le pain dans les quartiers voisins.



Le ministre a enfin réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner les foyers religieux et a appelé les municipalités à renforcer leur soutien aux écoles coraniques, en collaboration avec les autorités nationales.

