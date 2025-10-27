Menu
L'Actualité au Sénégal

Diass : Les Ciments du Sahel investissent plus de 162 millions de FCFA dans le matériel scolaire


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 11:06


Dans un geste marquant en faveur de l’éducation, l’entreprise Les Ciments du Sahel a remis, jeudi, des fournitures et équipements scolaires d’une valeur de 162 305 523 FCFA à une quinzaine d’établissements de la commune de Diass, située dans le département de Mbour. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), vise à soutenir l’éducation et à contribuer au développement local.


Diass : Les Ciments du Sahel investissent plus de 162 millions de FCFA dans le matériel scolaire

« Pour cette année, les fournitures et les équipements scolaires représentent un montant de 162 millions 305 523 FCFA », a indiqué Alioune Sarr, conseiller environnement et chargé de la RSE des Ciments du Sahel. « Nous intervenons dans une quinzaine d’établissements auxquels nous fournissons la totalité du matériel nécessaire pour toute l’année scolaire », a-t-il précisé.

Depuis sa création, l’entreprise ne cesse d’investir dans la commune. « En 20 ans d’existence, nous avons construit plus de 50 salles de classe, huit blocs administratifs, des logements pour enseignants ainsi que des cases pour les tout-petits », a rappelé M. Sarr. Selon lui, ces actions reflètent l’engagement des Ciments du Sahel dans le développement économique et social de Diass.

Pour les bénéficiaires, cet appui constitue un véritable levier pour l’éducation. Pape Mor Gningue, directeur de l’école du village de Kirène, a exprimé sa gratitude au nom des établissements. « Cet appui représente un véritable investissement sur le capital humain. Il permet aux enfants d’avoir accès à un matériel scolaire complet et de qualité, renforçant ainsi leurs chances de réussite », a-t-il souligné.

Le directeur d’école a également lancé un appel aux parents : « Il est important que les familles veillent au suivi et à l’encadrement des enfants à la maison, afin que cet investissement profite pleinement à leur apprentissage. »

Cette initiative des Ciments du Sahel illustre l’impact concret que peut avoir le secteur privé dans le domaine éducatif, notamment dans les communes rurales et périurbaines, et souligne l’importance de partenariats durables entre entreprises et collectivités pour le développement du pays.





Lat Soukabé Fall

