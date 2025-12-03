Keur Massar : un réseau de trafic de drogue dure et de faux billets démantelé par la gendarmerie





La Gendarmerie nationale, par l’intermédiaire de son Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD), a mené avec succès une opération majeure contre le trafic de stupéfiants. Le dimanche 14 décembre 2025, une intervention ciblée à Keur Massar a permis de démanteler un réseau organisé impliqué dans le commerce de drogue dure et de fausse monnaie, et d’interpeller trois individus de nationalité étrangère.



Cette action est le résultat d’un travail de renseignement minutieux. Après avoir croisé plusieurs informations jugées fiables, les éléments du GLAD ont placé les suspects sous surveillance pendant plusieurs jours, afin de confirmer la réalité et l’étendue des activités illicites menées par le réseau.



Une fois les éléments probants réunis, les gendarmes ont procédé à une opération ciblée, aboutissant à l’interpellation des mis en cause sans incident notable et à la saisie d’une importante quantité de produits prohibés.



Les forces de sécurité ont mis la main sur vingt-cinq kilogrammes de cocaïne, conditionnés en paquets d’un kilogramme. La valeur estimée de cette cargaison est évaluée à un milliard deux cent cinquante millions de francs CFA, illustrant l’ampleur et le niveau d’organisation du trafic.



Outre la cocaïne, l’opération a également permis la saisie de quatre paquets de haschisch de cent grammes chacun, estimés à quatre cent mille francs CFA, de quarante-cinq grammes d’ecstasy évalués à trois cent quinze mille francs CFA, ainsi que d’un véhicule utilisé pour les déplacements et la logistique du réseau. Des liasses de faux billets de banque ont également été découvertes, révélant une activité parallèle de contrefaçon monétaire.



La présence simultanée de stupéfiants et de fausse monnaie met en évidence un mode opératoire combinant plusieurs formes de criminalité, renforçant la gravité des faits reprochés au réseau démantelé.



Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices, de retracer les circuits d’approvisionnement et d’établir les éventuelles connexions nationales et internationales de cette organisation criminelle.

