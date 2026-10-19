Diamniadio : deux ouvriers tués après la chute d’une nacelle à la Dakar Arena

Rédigé le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:23 | Lu 78 fois Rédigé par SEYELATYR

Deux ouvriers, un Sénégalais et un ressortissant argentin, ont perdu la vie samedi 17 octobre 2026 lors de travaux d’éclairage à la Dakar Arena, à Diamniadio. La Gendarmerie nationale indique qu’une enquête a été ouverte et confiée à la Section de recherches de Dakar.





Un accident du travail a fait deux morts sur le site de la Dakar Arena, dans le Pôle urbain de Diamniadio. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale relayé par

D’après les éléments communiqués, deux ouvriers intervenaient sur une nacelle élévatrice dans le cadre de travaux liés à l’installation et à la réparation d’équipements d’éclairage. La Gendarmerie précise que l’un, de nationalité sénégalaise, manipulait l’engin, tandis que l’autre, de nationalité argentine, réparait des projecteurs. La nacelle se serait « déséquilibrée » avant de se renverser, provoquant la chute des deux hommes, décédés après leur évacuation. Une enquête confiée à la Section de recherches Les victimes travaillaient pour la société KOB Logistic, présentée comme sous-traitante de l’entreprise FAST, elle-même indiquée comme intervenant pour le compte du COJOJ (Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse), selon les mêmes sources (Seneweb,

La Gendarmerie nationale indique que l’affaire a été confiée à la Section de recherches de Dakar, chargée d’établir les circonstances exactes de l’accident. Elle a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Dakar Arena et services de secours : montage d’illustration publié par Emedia. Source de la photo Un accident du travail a fait deux morts sur le site de la Dakar Arena, dans le Pôle urbain de Diamniadio. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale relayé par Le Soleil et Seneweb , le drame s’est produit samedi 17 octobre 2026 vers 15 h 13, au niveau de Dakar Aréna, située dans le 4e arrondissement du pôle urbain.D’après les éléments communiqués, deux ouvriers intervenaient sur une nacelle élévatrice dans le cadre de travaux liés à l’installation et à la réparation d’équipements d’éclairage. La Gendarmerie précise que l’un, de nationalité sénégalaise, manipulait l’engin, tandis que l’autre, de nationalité argentine, réparait des projecteurs. La nacelle se serait « déséquilibrée » avant de se renverser, provoquant la chute des deux hommes, décédés après leur évacuation.Les victimes travaillaient pour la société, présentée comme sous-traitante de l’entreprise, elle-même indiquée comme intervenant pour le compte du(Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse), selon les mêmes sources ( Le Soleil Emedia ).La Gendarmerie nationale indique que l’affaire a été confiée à la, chargée d’établir les circonstances exactes de l’accident. Elle a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées.

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