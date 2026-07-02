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Diamaguène Sicap-Mbao : un danseur de 34 ans arrêté après une enquête de police, son téléphone au cœur des investigations


Rédigé le Samedi 4 Juillet 2026 à 21:50 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire qui suscite de nombreuses réactions secoue actuellement le département de Pikine-Guédiawaye. Les éléments du commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao ont procédé à l'interpellation d'un homme de 34 ans, identifié comme Malaw Seck, qui se présente comme danseur. À l'issue de plusieurs investigations, il a été déféré devant le parquet où il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement en flagrant délit.


Diamaguène Sicap-Mbao : un danseur de 34 ans arrêté après une enquête de police, son téléphone au cœur des investigations

Selon les informations rapportées, cette affaire trouve son origine dans une patrouille de routine effectuée dans la nuit du 24 juin. Les policiers circulaient dans leur secteur lorsqu'ils ont remarqué deux individus au comportement jugé inhabituel. Les deux hommes se trouvaient à proximité d'un établissement connu sous le nom de « Le Bleu Keuss », dans le secteur de Diamaguène.
 

À l'approche des forces de l'ordre, le conducteur de la moto aurait immédiatement quitté les lieux, abandonnant son compagnon sur place. Ce dernier, qui sera identifié comme étant Malaw Seck, a alors été soumis à un contrôle d'identité avant d'être interrogé sur les raisons de sa présence dans cette zone à une heure avancée de la nuit.
 

Face aux enquêteurs, il aurait expliqué qu'il s'était déplacé depuis Yeumbeul afin d'acheter une boisson alcoolisée. Cette explication n'a toutefois pas suffi à dissiper les soupçons des policiers, qui ont poursuivi leurs vérifications.
 

Lors de la fouille de sécurité effectuée sur l'intéressé, les agents ont découvert des perles portées autour de la taille. Interrogé sur cet objet, il n'aurait pas fourni d'explication convaincante, ce qui a conduit les policiers à approfondir leurs investigations.
 

Au cours de son audition, le mis en cause aurait finalement reconnu exercer une activité qu'il appelait « l'annonce ». D'après ses déclarations consignées dans la procédure, cette pratique consistait à réaliser des contenus destinés à attirer une clientèle exclusivement masculine via des plateformes de messagerie et certains réseaux sociaux, contre rémunération.
 

Avec son accord, les enquêteurs ont procédé à l'exploitation de son téléphone portable. Cette analyse aurait permis de découvrir plusieurs conversations échangées sur WhatsApp avec différents interlocuteurs ainsi que des fichiers vidéo utilisés dans le cadre de cette activité présumée. Ces éléments ont été intégrés au dossier d'enquête afin de permettre aux autorités judiciaires d'apprécier les faits.
 

À l'issue de la procédure policière, Malaw Seck a été présenté au procureur près le tribunal compétent de Pikine-Guédiawaye. Le parquet a décidé de son placement sous mandat de dépôt dans l'attente de son procès en flagrant délit.
 
Il convient de rappeler que, conformément au principe de la présomption d'innocence, seule la juridiction saisie est habilitée à établir les responsabilités pénales et à se prononcer définitivement sur les faits reprochés. Le procès permettra aux différentes parties de présenter leurs arguments avant que le tribunal ne rende sa décision.



Lat Soukabé Fall

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