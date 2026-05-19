LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 20 MAI 2026
Rédigé le Mercredi 20 Mai 2026 à 21:15 | Lu 129 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Le président de la république a pris les décisions suivantes :
- Lieutenant-colonel Biram Simon Ndiaye, médecin-spécialiste en santé publique, matricule de solde n° 412 922/d, précédemment médecin-chef du district sanitaire de Popenguine, est nommé directeur régional de la santé de ziguinchor, en remplacement du médecin lieutenant-colonel Youssouf Tine, appelé à d’autres fonctions ;
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- Monsieur Ibou Gueye, médecin-spécialiste de santé publique, matricule de solde 607 077/m, précédemment médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, est nommé directeur régional de la santé de Kaffrine, poste vacant.
Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement