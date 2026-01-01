Dette publique : Ousmane Sonko rejette toute option de restructuration imposée





En marge de la visite officielle de travail et d’amitié de son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, ce jeudi au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré la position ferme du gouvernement sénégalais, excluant catégoriquement toute restructuration de la dette publique.



Face à une situation économique qu’il a qualifiée de presque catastrophique, marquée par une dette publique estimée à 119 % du produit intérieur brut et un déficit budgétaire avoisinant 13 %, le chef du gouvernement a tenu à défendre la stratégie de redressement engagée par les nouvelles autorités.



Interpellé par la presse, Ousmane Sonko a vivement critiqué la gestion de l’ancien régime, qu’il accuse d’avoir hypothéqué l’avenir du pays pour des considérations politiques et électoralistes. Il a assuré que les chiffres actuels sont désormais établis et reconnus aussi bien par les institutions nationales que par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. « Aucun homme politique ne voudrait avoir le pays dans cette situation », a-t-il déclaré.



Un plan de redressement assumé

Refusant toute posture fataliste, le Premier ministre a appelé les Sénégalais à faire preuve de mobilisation et à accepter les sacrifices nécessaires pour redresser durablement l’économie nationale. Il a évoqué un vaste programme de rattrapage budgétaire, axé sur la rationalisation des recettes et la maîtrise des dépenses publiques.



Le budget 2025, a-t-il expliqué, illustre ces efforts à travers une réduction notable des dépenses de fonctionnement. Il a également indiqué que les réformes en cours devraient permettre de générer un apport supplémentaire estimé à 960 milliards de francs CFA en 2026, avec une progression attendue en 2027.



Un refinancement sans nouveaux emprunts

Ousmane Sonko s’est par ailleurs félicité du refinancement de la dette essentiellement sur le marché régional, sans recours à de nouveaux emprunts depuis plus d’un an et demi, malgré d’importantes échéances de remboursement.



Il a assuré que les projections de croissance et de recettes retenues par le gouvernement sont jugées réalistes et validées par l’ensemble des partenaires, y compris le Fonds monétaire international. Le Premier ministre a toutefois évoqué la part de responsabilité du FMI dans la situation actuelle, rappelant la présence continue de l’institution à travers ses missions de suivi au Sénégal.



Une ligne gouvernementale ferme et collective

Réaffirmant la position de l’exécutif, Ousmane Sonko a déclaré ne pas comprendre les pressions en faveur d’une restructuration de la dette. Il a insisté sur le caractère collectif de cette orientation, soulignant qu’il s’agit de la position du président de la République et de l’ensemble du gouvernement.



Le chef du gouvernement a ainsi martelé que ni les analyses d’économistes ni les injonctions d’institutions internationales ne feront dévier l’exécutif sénégalais de sa ligne. Le gouvernement estime disposer des capacités nécessaires pour gérer la situation et rejette toute solution qui serait imposée de l’extérieur.



