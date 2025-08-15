|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
L'Actualité au Sénégal
Dérives du Magal 2025 Oustaz Mouhamed Mbaye crache ses verités et Alerte pour le Gamou
Rédigé le Samedi 16 Août 2025 à 12:13 | Lu 10 fois Rédigé par Rédaction
Actualité à Thiès
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...
Mont-Roland : Le maire Yve Lamine Ciss mise sur l'éducation pour bâtir l’excellence locale
Lat Soukabé Fall - 02/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Accident à Sinthiang Koundara : un mort et trois blessés dans une collision
Rédaction - 16/08/2025 - 0 Commentaire
Un accident entre un camion de marchandises et un camion-grue a fait un mort et trois blessés ce vendredi à Sinthiang Koundara. Un accident s’est produit ce vendredi vers 16 heures à hauteur...
Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement sur le terrain après les fortes pluies
Rédaction - 16/08/2025 - 0 Commentaire
