Ousmane Sonko ordonne la fin du cumul d’avantages dans l’administration publique





Dans une circulaire adressée aux membres du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une mesure destinée à mettre un terme au cumul d’avantages indus au sein de l’administration publique, notamment concernant la gestion des véhicules administratifs.



Intitulée « Cumul d’avantages incompatibles », cette note dénonce une pratique encore observée dans plusieurs ministères, où certains agents continuent de percevoir à la fois une dotation en carburant pour l’usage de véhicules administratifs et une indemnité forfaitaire globale prévue par l’annexe II du décret n° 2021-03 du 6 janvier 2021.



Cette décision découle de la Directive présidentielle n°3, issue du rapport n° 37/2024 de l’Inspection générale d’État (IGE) daté du 19 avril 2024. Dans ce document, le Président de la République avait expressément exigé la fin de ce double avantage jugé contraire à l’éthique de gestion des fonds publics.



Le Premier ministre a ainsi ordonné à tous les ministres et secrétaires d’État de mettre en œuvre immédiatement cette directive présidentielle. Il leur a demandé de confirmer la réception de la circulaire, soulignant sa volonté de suivre de près son exécution.



Cette mesure s’inscrit dans une politique globale de rationalisation des dépenses publiques et de moralisation de l’administration sénégalaise, afin d’assurer une gestion plus rigoureuse et équitable des ressources de l’État.



