Décision de la Cour suprême : Farba Ngom libre, Pape Malick Ndour envoyé en prison

La Cour suprême du Sénégal a rendu ce mardi une décision très attendue dans l’affaire impliquant Mouhamadou Ngom, dit Farba, et l’ancien ministre Pape Malick Ndour. Saisie du pourvoi introduit par le ministère public, la haute juridiction a rejeté le recours visant Farba Ngom. Cette décision met fin aux poursuites à son encontre dans ce dossier, le rendant définitivement libre. En revanche, la Cour a confirmé la décision du juge concernant Pape Malick Ndour. L’ordonnance de placement sous mandat de dépôt est maintenue, ce qui signifie que l’ancien ministre de la Jeunesse sera envoyé en prison après avoir été placé sous contrôle judiciaire .