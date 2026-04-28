Gendarmerie : 16 migrants interceptés lors d’une tentative de départ clandestin à Abéné





La gendarmerie a déjoué, lundi matin, une tentative de migration irrégulière au niveau du quai de pêche d’Abéné, situé dans le sud du pays, relevant du département de Bignona et sous la responsabilité de la brigade de proximité de Kafountine.



L’intervention, menée vers 9 heures, a abouti à l’arrestation de seize personnes désireuses de quitter le territoire par voie maritime de manière clandestine. Selon une source sécuritaire, le groupe était composé de quatre Sénégalais et de douze ressortissants gambiens.



Parmi les migrants gambiens figuraient six hommes, cinq femmes et une fillette de six ans.



Les personnes interpellées ont été transférées dans les locaux de la gendarmerie de Kafountine afin d’être entendues dans le cadre de l’enquête ouverte pour lutter contre les départs clandestins.

