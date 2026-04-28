Banlieue dakaroise : une commerçante impliquée dans une affaire financière de grande ampleur

Une affaire financière d’envergure a été révélée dans la banlieue de Dakar, impliquant une commerçante soupçonnée d’avoir causé un important préjudice à un fournisseur.

L’interpellation est intervenue le samedi 25 avril en début de soirée, lorsqu’un grossiste s’est présenté au commissariat de Guédiawaye en compagnie de la personne qu’il accuse. Cette dernière a été placée en garde à vue sur instruction du parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon les éléments de l’enquête, les faits remontent à 2023, avec le début d’une relation commerciale autour de la vente de denrées de première nécessité. La commerçante s’approvisionnait régulièrement en produits qu’elle revendait ensuite en Gambie. Progressivement, des retards de paiement ont été constatés, entraînant une accumulation de dettes estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA.

La situation s’est aggravée en 2026, après la remise d’une importante cargaison de riz destinée initialement à d’autres clients. Les marchandises auraient été écoulées sans que les montants correspondants ne soient reversés au fournisseur.

Les investigations ont également mis en évidence d’autres opérations similaires, impliquant des demandes de fonds supplémentaires sous divers prétextes. Les sommes ainsi obtenues auraient été utilisées dans d’autres activités commerciales.

Au total, le préjudice est estimé à 673,8 millions de francs CFA. Lors de son audition, la suspecte a reconnu l’existence de la dette et a sollicité un délai pour procéder à un remboursement.

Une procédure judiciaire est en cours, et la mise en cause devrait être présentée devant les autorités compétentes dans les prochains jours.